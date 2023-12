Os vereadores de Poços de Caldas, na Região Sul de Minas Gerais, levaram um susto na noite dessa terça-feira (5/12) durante sessão na Câmara Municipal. Uma rocha deslizou, por causa da chuva que caiu na cidade, e atingiu uma parede que fica nos fundos do edifício.





O barulho causado pelo deslizamento provocou apreensão entre os parlamentares. A sessão era transmitida pelo canal da Câmara Municipal de Poços de Caldas no YouTube. No vídeo, é possível ver que o vereador Tiago Braz (Rede) discursava e se assusta com o barulho.





Ele levanta e sai correndo do plenário. Outros parlamentares e assessores fizeram o mesmo. A sessão foi interrompida por causa desse deslizamento.





Em nota, o Corpo de Bombeiros (CBMMG) explicou sobre o deslizamento. “Enviamos uma equipe ao local e foi constatado que uma pedra havia caído do talude acima e colidido com a parede aos fundos. Foram cinco ou seis pedras pequenas que colidiram com uma escada metálica e, por isso, barulho”, informou a corporação.





Ainda de acordo com os militares, o prédio da Câmara Municipal não corre qualquer risco. “Compareceu ainda ao local o Coordenador de Proteção e Defesa Civil de Poços de Caldas que, após detida avaliação, ratificou a análise do Corpo de Bombeiros informando que não havia risco iminente à edificação”, conclui.