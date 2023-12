Um caminhão tombou e pegou fogo na altura do km 393 da BR-381, em Barão de Cocais, no Centro do estado, no final da manhã desta quarta-feira (6).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no sentido Espírito Santo da pista. A dinâmica do acidente não foi informada, mas após o capotamento, a cabine do veículo pegou fogo. Militares do Corpo de Bombeiros controlaram o incêndio.

O motorista ficou ferido e foi encaminhado para um hospital da região. O estado de saúde não foi atualizado.

O trecho está parcialmente interditado, com um desvio sendo feito pela pista lateral, até que o veículo seja retirado. Não há previsão para a liberação da pista.