Relatório da Perícia da Polícia Civil confirma que pneus do ônibus estavam carecas e cortados

O motorista de ônibus Cléber Felipe Vicente Martins, de 39 anos, que transportava torcedores do Corinthians e capotou na rodovia Fernão Dias, foi apontado pela Polícia Civil como responsável, pelo acidente. Sete pessoas morreram e 27 ficaram feridas, entre os 43 passageiros. “Houve imprudência”, segundo o delegado Rodrigo Fagundes, da Delegacia Especializada de Acidente de Veículos (DEAV). O acidente ocorreu depois de um jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, em 20 de agosto passado, no quilômetro 520 da rodovia, sentido São Paulo.

“O trabalho da perícia mostrou que as irregularidades eram muitas, por isso, o motorista, que é também proprietário da empresa, dona do ônibus, está sendo indiciado por homicídio culposo, podendo pegar de dois a quatro anos de prisão, com mais um terço de pena, por agravamento”, diz o delegado.

Os exames periciais mostraram que o problema aconteceu no sistema de freio. “As peças não eram adequadas ao tipo de freio”, diz o delegado Rodrigo, o que caracteriza, também, negligência, por parte do motorista. “As peças utilizadas não eram daquele modelo de veículo, que requer um equipamento específico”.

Segundo o policial, não só o sistema de freio era irregular. O tacógrafo, por exemplo, não funcionava. Os pneus estavam carecas. Além disso, o veículo não tinha registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e não havia passado por vistoria.

“As investigações apontaram que o veículo tinha passado, duas vezes, por vistorias, não sendo aprovado, ambas em 2019, nos meses de maio e setembro. Não havia licenciamento para transporte de passageiros. Portanto, estava totalmente irregular”, diz o delegado.

A polícia foi a fundo nas investigações e descobriu que o motorista tinha sido contratado várias vezes para o transporte de torcidas organizadas, como nessa ocasião, pela Gaviões da Fiel. Ele chegou a fazer uma viagem até a Argentina levando torcedores do São Paulo, na disputa de uma das edições da Copa Libertadores.

Os policiais descobriram, ainda, que Cléber tem uma passagem pela polícia, em 2018, quando foi preso por lesões corporais. O inquérito está sendo remetido ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).