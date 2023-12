Um homem foi preso com material pornográfico infantil, em João Pinheiro, nesta quarta-feira (6/12). A Polícia Civil cumpria mandados dentro da operação Bad Vibes, que combate pedofilia na internet.



O suspeito tem 45 anos e, segundo a polícia, tinha farto material que envolvia crianças em ações sexuais.



Ele já seria investigado pela inteligência da Polícia Civil de João Pinheiro, por estar envolvido com uma rede de armazenamento e comercialização de vídeos e fotografias com conteúdo de abuso e exploração sexual infanto-juvenil.

Foram expedidos dois mandados de busca e apreensão pela Justiça contra locais que envolviam o investigado. Celulares e um computador foram apreendidos.Esse é um desdobramento da mesma operação, que ocorreu em outubro. Preso, o homem será ouvido e levado para presídio da cidade.