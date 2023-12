A Polícia Civil (PCMG) indiciou o homem, de 29 anos, e a mulher dele, de 28, por tentativa de homicídio duplamente qualificado e lesão corporal. O suspeito é lutador de MMA e teria agredido funcionários de uma unidade de saúde no Bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, no dia 7 de novembro. Ele está preso desde o último dia 24.

Segundo informações, a confusão na unidade de saúde começou por causa de uma confusão com o sobrenome da mulher do agressor. A esposa do suspeito teria ficado insatisfeita com a demora em ser atendida e, por isso, chamou o marido, que foi até o local.

O suspeito chegou ao centro de saúde bastante alterado e se dirigiu aos consultórios. Nas escadas, um médico de 44 anos foi surpreendido pelo homem, que imediatamente pulou sobre o profissional e começou a socá-lo.

Duas funcionárias tentaram impedir as agressões, mas também acabaram agredidas. Uma delas chegou a ser empurrada pelos degraus.



Nas investigações, a Polícia Civil conseguiu imagens de monitoramento do estabelecimento público que confirmaram as agressões. A Justiça expediu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, que foram cumpridos no dia 24 de novembro.

Com a conclusão do inquérito policial, o homem foi indiciado por tentativa de homicídio duplamente qualificada e lesão corporal, com pedido de prisão preventiva contra ele. A companheira do suspeito foi indiciada nos mesmos crimes na condição de partícipe.