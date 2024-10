Pedágios na BR-365 e outras rodovias no Triângulo ficarão 4,72% mais caros

O valor da tarifa dos pedágios da concessionária EPR Triângulo serão reajustados em 4,72% na próxima terça-feira (22/10). São oito praças em sete rodovias concedidas em sete municípios, entre elas a BR-365, entre Uberlândia e Patrocínio.

Segundo a concessionária, a tarifa-base para carros de passeio passará de R$ 12,70 para R$ 13,30. Enquanto para motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas, o aumento será de R$ 6,35 para R$ 6,65.





As alterações são previstas no contrato de concessão e o reajuste foi autorizado por meio de deliberação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra).

A atualização tarifária segue como base a inflação do período, segundo a EPR Triângulo. De acordo com a empresa, o reajuste busca manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e garantir a sustentabilidade da concessão rodoviária.

Os trechos concedidos têm praças em Uberaba, na MGC-452, em Perdizes, na BR-452, em Monte Carmelo e Indianópolis, na BR-365, em Patrocínio, MGC-462, em Nova Ponte, nas rodovias LMG-190, e MG-190 e em Água Comprida, MG-427.