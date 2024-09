A carga levada por um carreta foi destruída e ficou espalhada pela pista da rodovia BR-365, fechando o trânsito na manhã desta sexta-feira (27/9), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O motorista tentou forçar passagem sob um pontilhão e não se atentou à altura máxima no local.

A carreta de trinta metros de comprimento levava quatro contêineres. O veículo estava no perímetro urbano de Uberlândia, passando pela BR-365 no sentido bairro Alvorada, na zona leste da cidade. O motorista saiu de Goiânia (GO) com destino a Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas, e não percebeu que o pontilhão tinha quatro metros e meio de altura.

A carga ficou presa debaixo do pontilhão, momento em que foi destruída e se espalhou pela pista, impedindo o fluxo de outros veículos. Apesar da cena chamar a atenção de quem passava pela rodovia, o cavalo mecânico não foi afetado e o motorista não se feriu.

Depois de alguns minutos de fluxo parado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) organizou o trânsito, em esquema de "pare e siga", usando apenas uma pista da rodovia. Isso formou uma grande congestionamento entre o pontilhão e o Parque do Sabiá, com o trânsito de vias urbanas também afetado com desvios de alguns carros.

A pista foi limpa e o tráfego foi normalizado no fim da tarde desta sexta.





A reportagem fez contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aguarda retorno.