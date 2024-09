Alunos foram dispensados e as aulas foram suspensas no campus Pontal da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Ituiutaba, nesta sexta-feira (27/9), por conta do risco à saúde trazido pela fumaça da queimada no Parque do Goiabal. A proximidade do fogo também preocupou a prefeitura do campus.

"Em razão do incêndio que atingiu o Parque do Goiabal e dos riscos à saúde de servidores e alunos, além do perigo às instalações da Universidade Federal de Uberlândia em Ituiutaba, os diretores da FACES, ICENP e ICHPO informam que todas as atividades estão suspensas no Campus Pontal nesta data, 27 de setembro de 2024", informou a instituição, em comunicado.

Na quinta-feira (26/9), a fumaça já havia feito alunos da UFU em Ituiutaba deixarem as salas de aulas, devido ao incômodo. O fogo começou na quarta (25), quando o Corpo de Bombeiros iniciou o combate no Parque Urbano do Goiabal.

Os bombeiros demoraram cerca de 24 horas para controlarem o incêndio. A intensa fumaça, no entanto, ainda afetava as aulas da instituição na sexta. A previsão é que as atividades sejam retomadas neste sábado (28/9).