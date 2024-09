Dezenas de pessoas promoveram uma manifestação, nesta sexta-feira (27/9), depois da denúncia de estupro de uma criança de 11 anos que teria ocorrido dentro do banheiro da Escola Municipal Eloy Heraldo Lima, no Vale do Jatobá, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O ato, organizado por mães e grupos de apoio e proteção de crianças e adolescentes, foi realizado em frente à unidade de ensino. Guardas municipais e policiais militares acompanharam o protesto.

Conforme a vítima relatou em boletim de ocorrência, dois colegas, de 11 e 12 anos, abusaram dela e a agrediram. O garoto desmaiou após o ataque, que teria ocorrido em 13 de setembro, mas os familiares dele só tomaram conhecimento do caso três dias depois, quando contou o ocorrido para a mãe. As agressões teriam ocorrido após o recreio.



Durante o protesto na porta da instituição, familiares da vítima e mães de alunos seguravam cartazes pedindo justiça e segurança. Alguns manifestantes declararam que os filhos deles também teriam sofrido violência entre alunos na escola.







Um parente da vítima, que não quis ser identificado, contou que a família está bastante abalada e sem apoio da escola. “Quero justiça. Espero que, de alguma forma, eles paguem pelo que fizeram. Estamos todos devastados, porque era algo que a gente não esperava que acontecesse. Não estamos recebendo o apoio que deveríamos”, disse.

Carla Rodrigues, advogada da família da vítima, esteve na escola na manhã desta sexta-feira para conversar com a direção. Segundo a defesa, as providências já estão sendo tomadas e o processo correrá em segredo de Justiça porque os envolvidos são menores de idade.

“Não posso dizer o que conversamos lá dentro, mas posso afirmar que todas as medidas já estão sendo tomadas. A situação envolve menores e uma pessoa com deficiência. Sendo assim, precisamos ter cautela para resguardar todos eles”, afirmou Carla.

Conforme a advogada, em nenhum momento a Secretaria Municipal de Educação (Smed) entrou em contato com para esclarecer os fatos. “A defesa não foi procurada pela secretaria. É importante falar isso, pois até o momento ninguém nos procurou”, contou.





A representante afirmou que a família da vítima irá se reunir com o Conselho Tutelar ainda nesta tarde de sexta-feira (27/9).





A reportagem procurou a Secretaria de Educação de BH para saber quais medidas estão sendo tomadas para apurar o caso e sobre as denúncias de agressões entre os alunos da escola, e aguarda retorno.



*Estagiária sob supervisão de Humberto Santos