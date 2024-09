O feto estava no chão do banheiro da igreja do bairro Belo Vale em Divinópolis





Um feto de aproximadamente 10 centímetros foi encontrado, na noite dessa quinta-feira (26/9), no banheiro de uma igreja no Bairro Belo Vale, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O corpo, que corresponde ao final do primeiro trimestre de gestação, estava no chão, perto do vaso sanitário, envolto em sangue e placenta.



Membros da igreja o encontraram ao chegar a uma celebração. Conforme a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), até o momento, não há identificação da mulher que sofreu o aborto. A suspeita é de que ela tenha pulado uma das grades para acessar o banheiro.



A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local para os trabalhos de praxe. Um inquérito será instaurado para investigar o caso. O corpo foi liberado para o Serviço Municipal do Luto.





Perplexidade



Em nota, o administrador da Paróquia São Pedro, padre Edilson Antônio Manoel, disse que a comunidade do Sagrado Coração de Jesus soube do fato com "perplexidade". "Na oportunidade, a paróquia informa que está em diálogo e concedendo total suporte às autoridades para colaborar com as investigações", afirmou.

Ele ainda reiterou o compromisso evangélico da paróquia "com a defesa e promoção da vida".





