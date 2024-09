Duas ruas de Belo Horizonte terão o sentido de direção alterado a partir da próxima semana. As alterações abrangem vias nos bairros Santa Mônica e Serra Verde, ambos em Venda Nova. A medida foi publicada nesta sexta-feira (27/9) no Diário Oficial do Município (DOM).





A primeira mudança vai acontecer na próxima terça-feira (1/10), na Rua Flávio Sampaio, no Serra Verde. O trecho alterado é entre as ruas Julita Nunes Lima e a Rua Geni Catizani de Sá. A rua que atualmente permite circulação de veículos nas duas mãos de direção, passa a operar em mão única.





Na quinta-feira (3/10), a Rua Dos Bororós, no Santa Mônica, é que terá mudanças no sentido de circulação. A partir dessa data, o trecho entre as ruas dos Mauês e a dos Astecas, atualmente em mão dupla, passa a operar em mão única neste sentido.





De acordo com a BHTrans, as mudanças acontecem com consideração a estudos técnicos e tem a finalidade de melhorar a segurança e a fluidez no uso das vias públicas. Nesta semana duas avenidas de BH também tiveram sentido de direção alteradas. As avenidas que tiveram mudanças ficam localizadas no bairro das Indústrias, no Barreiro.

As mudanças aconteceram na última terça-feira (24/9), quando a Avenida José Braga de Moura, no trecho entre as avenidas Deputado Álvaro Antônio e a Waldyr Soeiro Henrich, de mão dupla, e a Waldyr Soeiro Henrich, no trecho entre a Avenida José Braga de Moura e a Deputado Álvaro Antônio passaram a operar como mão única direcional.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos