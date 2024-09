O calor deve continuar em Belo Horizonte nesta sexta-feira (27/9). A temperatura máxima na capital mineira pode chegar aos 34ºC, com céu claro e névoa seca. Não há previsão de chuva, de acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Claudemir de Azevedo.





Na Região Metropolitana, a máxima prevista é ainda maior, podendo atingir os 36ºC, também com névoa seca e sem precipitações.

Na quinta-feira (26/7), a temperatura mais alta na capital mineira foi de 32,6ºC, registrada na estação meteorológica do Inmet na Pampulha.

Minas

Em parte de Minas, a previsão para esta sexta é de pausa na seca. O avanço da frente fria pelo litoral do Sudeste brasileiro pode favorecer o desenvolvimento de áreas de instabilidade e a ocorrência de pancadas de chuva em áreas isoladas do Sul e da Zona da Mata mineira. No Triângulo Mineiro e no Oeste, as chances de precipitação são mínimas, mas pode haver rajadas de vento e pancadas isoladas.

Na Região do Rio Doce e Mucuri, o céu deverá apresentar condições que variam entre claro e parcialmente nublado. Nas demais regiões, espera-se céu claro com névoa seca.





As temperaturas mais elevadas do estado devem ser registradas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, alcançando 40°C. Em Minas, as condições meteorológicas favorecem a onda de calor nas Regiões Noroeste, Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana até hoje.



As condições meteorológicas também são favoráveis aos baixos índices de umidade relativa do ar à tarde em praticamente todas as regiões mineiras, no período das 11h às 21h, até este sábado (28/09).





