Um homem, de 45 anos, foi preso suspeito de furtar 50 quilos de alho de um comércio no bairro Matosinhos, em São João del-Rei, no Centro de Minas.





Segundo a Polícia Militar, o gerente do estabelecimento relatou que vinha notando a falta de mercadorias no depósito, verificou o sistema de segurança da loja e flagrou o indivíduo, que já trabalhou na obra do depósito, furtando três caixas de alho de dez quilos.

No dia do flagra, o gerente não conseguiu localizar o suspeito e, por isso, não acionou a polícia para registrar o fato.





Nessa quinta-feira (26/9), o gerente se deparou com o suspeito entrando novamente na loja e passou a acompanhar a movimentação dele. O homem, então, viu o indivíduo furtando mais duas caixas de alho de dez quilos e foi abordado já na rua.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.