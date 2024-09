Um homem, que não teve a idade revelada, morreu em um capotamento de carro na MG-010, em Belo Horizonte, nessa quinta-feira (26/9).





Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu na altura do km 73 da rodovia estadual. A suspeita é de que o motorista teve um mal súbito, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.





O condutor foi encontrado desacordado com um traumatismo craniano. A vítima chegou a ser socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que acionou apoio do Helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, para fazer o transporte do motorista.

Durante o trajeto até o hospital, o homem morreu. O caso será investigado.