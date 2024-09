Lotérica Buritis, localizada no bairro de mesmo nome, sorteia quina da Mega no mesmo mês em que sorteou prêmio milionário da Lotofácil da Independência

Um sortudo de Belo Horizonte levou o prêmio secundário da Mega-Sena, sorteado na noite dessa quinta-feira (26/9), no valor de R$ 76.136,21. A aposta foi feita na Loterias Buritis, localizada na Avenida Professor Mário Werneck, no bairro Buritis, na Região Oeste da capital, onde também saiu a bolada milionária da Lotofácil da Independência no dia 9 deste mês.

De acordo com a Caixa, ambas apostas vencedoras foram feitas lá. As duas apostas foram jogo simples.

Além de BH, outras quatro apostas de Minas Gerais acertaram cinco números e levaram a quina. Apostas de Contagem, Igarapé, Itaúna e Uberlândia acertaram cinco das seis dezenas e também levaram o prêmio. Outras 22 apostas do país acertaram os cinco números do concurso 2779 da Mega-Sena.

As dezenas apuradas na noite dessa quinta no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 14 - 19 - 32 - 44 - 51 - 54.

Como ninguém acertou os seis números da Mega, o valor acumula para R$ 32 milhões que serão sorteados neste sábado (28/9).