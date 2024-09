A partir deste sábado (28/9), a circulação do Trem de Passageiros da Vale será retomada. O trem faz a viagem nos sentidos Belo Horizonte-Cariacica (ES) e vice-versa.

A Vale havia suspendido as viagens desde a última quinta-feira (26/9), em razão de um incêndio de grandes proporções próximo a Antônio Dias, no Vale do Aço, e que atingiu uma composição de carga na última quarta-feira (25/9).





A interdição, que durou dois dias, ocorreu para que uma avaliação e intervenções na infraestrutura fossem realizadas. O incêndio foi contido sem vítimas, e as causas estão sendo apuradas pela mineradora. De acordo com a Vale, mais informações podem ser solicitadas por meio do Alô Vale 0800 285 7000.





Os passageiros tem até 30 dias para remarcar uma passagem ou pedir reembolso do valor dos bilhetes.

Incêndio começou no fim da tarde dessa quarta

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), quando a corporação chegou para controlar as chamas perto das 17h da última quarta-feira (25/9), já havia 50 brigadistas da Vale aguardando que o cabeamento de energia que passa ao lado da linha férrea fosse desligado. O combate ao fogo só poderia acontecer com a desenergização da rede.

Enquanto o cabeamento não era desligado, os bombeiros realizaram o resfriamento preventivo da área próxima ao incêndio. O objetivo inicial foi retardar o avanço das chamas e preservar os vagões não atingidos pelo fogo.

Por volta das 21h30, o combate em duas frentes foi iniciado com a confirmação de que as linhas e os postes estavam desenergizados. O controle total das chamas foi finalizado por volta da 1h da madrugada. Ao 30 trinta vagões foram atingidos e estavam lotados de troncos de madeira em chamas.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata