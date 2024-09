A paróquia se pronunciou sobre o caso e afirmou estar colaborando com as investigações

O feto encontrado em um banheiro de uma igreja no Bairro Belo Vale, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, era, na verdade, de um gato. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na tarde desta sexta-feira (27/9), após a realização de exames médico-legais.







O feto, com cerca de 10 centímetros, foi encontrado na noite da última quinta-feira (26/9) e, inicialmente, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) o identificou como humano. Ele estava no chão, próximo ao vaso sanitário, e foi descoberto por membros da igreja ao chegarem para uma celebração.



O material coletado pela perícia da Polícia Civil foi enviado ao Posto Médico-Legal, onde o exame confirmou que se tratava de um feto animal.







Paróquia se manifestou

O caso gerou repercussão. O administrador da Paróquia São Pedro, padre Edilson Antônio Manoel, emitiu uma nota na manhã de hoje. Ele afirmou que a comunidade do Sagrado Coração de Jesus recebeu a notícia com "perplexidade". Até então, com base nas informações da Polícia Militar, acreditava-se que se tratava de um feto humano.

"Na oportunidade, a paróquia informa que está em diálogo e concedendo total suporte às autoridades para colaborar com as investigações", afirmou.