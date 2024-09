Belo Horizonte registrou a segunda maior temperatura de 2024 com 35ºC durante a tarde desta sexta-feira (27/9). Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia mais quente do ano foi 3 de setembro, quando os termômetros chegaram a 35,4ºC. A capital e outras 372 cidades mineiras estão em alerta de grande perigo devido à onda de calor.





O alerta é emitido quando há previsão das temperaturas que ficam 5ºC acima da média, por um período mínimo de três dias. Segundo a Defesa Civil municipal, em 4 de setembro, a capital também registrou 35ºC.





Enquanto municípios sofrem com a alta temperatura e a baixa umidade, na outra porção do estado prevalece o extremo oposto. Cento e oitenta cidades de Minas Gerais podem ser atingidas por tempestade nesta sexta-feira. Durante o alerta, há risco de queda de granizo.





De acordo com o Inmet, municípios das regiões Sul, Sudoeste, Oeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes podem contar com chuvas de até 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos de até 60 km/h.





No fim de semana, haverá a possibilidade de chuva em algumas regiões do estado. Segundo o Inmet, as áreas de instabilidade são favorecidas pela atuação de uma frente fria no litoral do Sudeste do país, que pode provocar pancadas isoladas no Sul e Oeste mineiros. O órgão afirma que as precipitações previstas sinalizam o declínio da estação seca, mas ainda não representam a transição para o período chuvoso.