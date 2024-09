O Tribunal do Júri de Manhuaçu, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais, condenou um homem a 21 anos e nove meses de prisão por tentativa de feminicídio. O crime aconteceu em 6 de abril de 2023, no Bairro Nossa Senhora Aparecida.







De acordo com a denúncia, do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), no dia dos fatos, o homem “movido pela intenção de matar” perseguiu a ex-companheira e, quando ela caiu no chão, desferiu diversos golpes de faca. Na época, o homem estava impedido de se aproximar da ex-companheira por determinação de medida protetiva de urgência.





As investigações apontaram que a vítima não morreu porque o réu foi interrompido pela mãe dela. Em seguida, a mulher recebeu atendimento médico. Ele foi denunciado por tentativa de feminicídio, por motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da mulher e por razões de a vítima ser do sexo feminino.





Ainda conforme o processo, a tentativa de homicídio foi motivada pela insatisfação do acusado com o fim do relacionamento. “Sua conduta foi movida por extremo sentimento de posse que nutria por ela”, ponderou o MPMG.