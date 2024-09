Os motoristas de Minas Gerais precisam ficar atentos ao Certificado de Registo e Licenciamento do Veículo (CRLV). A partir da próxima terça-feira (1/10), a fiscalização de trânsito vai cobrar o CRLV do exercício de 2024 dos veículos de placas com final 4, 5 e 6. Caso não esteja com o documento, o condutor receberá multa no valor de R$ 293,47, além de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão do veículo para um pátio credenciado até sua regularização.

O documento anual de veículos com placas de finais 1, 2 e 3 começou a ser exigido ainda no dia primeiro deste mês (1/9). Já os proprietários de placas com os finais 7, 8 e 9 têm até o penúltimo dia de outubro (30/10) para emiti-lo.





O que é o CRLV?





O Certificado de Registo e Licenciamento do Veículo (CRLV) é o documento anual que comprova condições legais de circulação de veículos, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).





Como tirá-lo?





Primeiro, é preciso que o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) esteja em dia, além do seguro obrigatório, a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) e eventuais multas.





Ele também não pode ter restrições judiciais ou administrativas que impedem a emissão do documento.





Depois de verificar se o veículo não possui pendências, a impressão do CRLV pode ser feita neste site, na aba “veículos”, em “documentos de veículos”.





O serviço também está disponível no aplicativo do Governo de Minas – MG App, no portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

O documento pode ser impresso a qualquer momento e quantas vezes forem necessárias.







Dúvidas?





Caso surjam dúvidas sobre a regularização, elas podem ser tiradas pelo atendimento online da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito do estado (CET-MG), neste portal.

Basta clicar no botão "Consultar Motivo: Veículo Não Licenciado" e preencher os dados solicitados e as informações sobre pendências e orientações para regularização serão mostradas na tela, se as interrogações permanecerem, o proprietário do veículo poderá falar com um atendente por meio de videochamada.

