Apesar da estiagem prevista para esta sexta-feira (27/9), há chances de chuva no fim de semana em Belo Horizonte. A precipitação pode ocorrer devido ao avanço de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste do país.





No sábado, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca à tarde e possibilidade de pancadas de chuva e trovoada isolada no final da tarde e à noite.





Já o domingo deve ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.





Caso haja precipitação expressiva durante o fim de semana, a sequência contabilizada pelo Inmet de mais de 161 dias sem chuvas, a serem completados nesta sexta, será interrompida.





O instituto considera o período de estiagem em relação à estação meteorológica convencional, situada no bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de BH, onde a última chuva igual ou superior a 1 mm foi registrada no dia 19 de abril. No entanto, o Inmet ressalta que houve precipitação em pontos isolados da capital no último sábado (21/9). Na ocasião, a estação automática do Cercadinho registrou 2 mm.

Quanto à temperatura, os termômetros em BH devem seguir na casa dos 30ºC. No sábado, a máxima prevista é de 33ºC e no domingo é de 30ºC. A mínima em ambos os dias é de 17ºC.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa