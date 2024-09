A Polícia Militar (PMMG) prendeu, nesta sexta-feira (27/9), em Contagem, na Grande BH, três homens, de 29, 30 e 32 anos, suspeitos de sequestrar um homem, de 37, que teria uma dívida de R$ 30 mil com agiotas. O trio ainda obrigou a vítima a pagar o almoço.

Antes disso, o homem de 37 anos já havia recebido ameaças dos agiotas, por isso propôs um encontro, em Belo Horizonte, para que acertassem a dívida.



O local escolhido para esse encontro foi o Bairro Lindéia. Quando chegou ao local, ele foi surpreendido pelos três homens, armados, que o colocaram dentro de seu carro e disseram que o matariam se ele não pagasse a quantia.



A vítima telefonou, então, para sua irmã, pedindo que ela conseguisse R$ 5 mil, ou seja, parte do valor, contando-lhe a história. A irmã, assustada, chamou a polícia, passando informações sobre o irmão e também as características e a placa do veículo.



Os policiais iniciaram um rastreamento e localizaram o veículo, estacionado na Rua José do Carmo de Oliveira, no Bairro Tirol, em BH, mas o carro parecia estar abandonado.



Um policial, no entanto, ficou no local, para o caso de os criminosos retornarem, enquanto outras viaturas iniciaram uma busca pelo bairro.



Pouco tempo depois, os três sequestradores retornaram ao veículo, junto com a vítima. O policial deu o alerta, e outras guarnições voltaram para o endereço e realizaram o flagrante.



Almoço



Quando a vítima foi libertada, ele contou aos policiais que devia dinheiro, R$ 30 mil a agiotas, e que tinha combinado pagar parte desse dinheiro, o que o fez ligar para a irmã.



Disse também que, durante o tempo em que o veículo esteve na rua, os criminosos estavam almoçando. Eles o levaram a um bar, onde almoçaram, forçando-o a ficar calado, a olhar enquanto comiam e também pagar a conta.



Os três criminosos foram levados para a sede do 18º BPM e lá, onde foi constatado que eles têm passagens pela polícia por tráfico de drogas e roubo, além de um deles usar tornozeleira eletrônica. O trio será levado para a Delegacia de Plantão da Cidade Industrial, em Contagem.