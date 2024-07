O caso da mulher presa, nesta quarta-feira (24/7), suspeita de sequestrar uma recém-nascida que estava no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), no Triângulo Mineiro, fez com que muita gente comparasse a história com a da personagem Nazaré Tedesco, da novela Senhora do Destino.







Nas redes sociais da suspeita, que é médica, muitos internautas fizeram vários comentários sobre as semelhanças entre a história fictícia e o ocorrido no interior de Minas Gerais.





“Parabéns à polícia e a todos de Uberlândia que compartilharam, aqui não, Nazaré Tedesco!”, escreveu um. “Deu ruim pra você, Nazaré”, disse outro. “Nazaré Tedesco está fazendo escola aqui em Uberlândia”, afirmou um terceiro.



Leia também: Bebê sequestrada de hospital em Uberlândia é encontrada em Goiás





Novela e caso real





Na novela "Senhora do Destino", de 2004, a personagem Maria do Carmo Ferreira da Silva, interpretada pela atriz Susana Vieira, tem a filha sequestrada por Maria de Nazaré Esteves Tedesco, interpretada por Renata Sorrah. A vilã é famosa na internet por memes com frases marcantes de momentos da personagem na trama.





A história da ficção é inspirada no caso do menino Pedrinho. Ele foi sequestrado em 1986, em uma maternidade de Brasília. Levado para Goiânia, o menino viveu 16 anos como filho da própria sequestradora, Vilma Martins Costa. A criança foi registrada com o nome de Osvaldo Martins Borges Júnior.





Na novela, Nazaré finge uma gravidez e, após nove meses, rouba a criança. Na vida real, Vilma dizia que um gari teria encontrado Pedrinho dentro do lixo e entregue a criança para a família. Em 2002, um exame de DNA comprovou que o jovem era, na verdade, filho do casal Maria Auxiliadora Rosalino e Jairo Braule.