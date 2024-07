O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de baixa umidade relativa do ar para todas as regiões de Minas Gerais. O aviso vai até sexta-feira (26/7), às 19h.

A umidade relativa do ar pode chegar a 12% na tarde desta quarta (24/7).





Das 853 cidades mineiras, 187 estão em alerta alto, com umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, nesta quarta-feira, e apresentam risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, na boca e no nariz. As regiões afetadas são: Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Oeste e Noroeste.

Outros 514 municípios estão em alerta, com umidade variando entre 30% e 20%, até sexta, e baixo risco de incêndios florestais e à saúde. O aviso inclui as regiões: Metropolitana de Belo Horizonte, Central, Zona da Mata, Norte, Jequitinhonha e Vale do Rio Doce.





701 cidades de Minas Gerais estão em alerta de baixa umidade até sexta-feira Reprodução/Inmet

O Inmet indica que a população beba bastante líquido, use hidratante para pele e umidifique o ambiente, além de evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Para obter mais informações ligue: 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).





Estiagem em BH





Belo Horizonte completou 97 dias consecutivos sem chuva nesta quarta. Nesta época do ano, as chuvas acontecem devido a atuação de frentes frias vindas do Sul do país. Entretanto, neste ano, bloqueios atmosféricos estão impedindo o avanço das massas de ar frio sobre Minas Gerais.