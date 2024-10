Um homem de 26 anos foi preso por agredir a companheira, de 29, dentro da Santa Casa de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A vítima tinha acabado de dar à luz um filho do casal. O caso aconteceu na última terça-feira (15/10).

Segundo o boletim de ocorrência, o homem apertou o pescoço da mulher quando ela estava deitada. A agressão foi percebida por um membro da equipe do hospital, que imediatamente acionou o segurança da unidade e a Polícia Militar.





A Polícia Civil informou que o flagrante foi confirmado e que o agressor foi conduzido ao sistema prisional.





De acordo com a PC, esse não foi o primeiro incidente entre o casal nos últimos dias. No domingo anterior ao parto, o homem já havia se desentendido com a companheira durante uma visita ao hospital. Na ocasião, a vítima optou por não chamar a polícia.





A Santa Casa de Juiz de Fora informou que o episódio foi registrado por câmeras de segurança. No entanto, as imagens não podem ser divulgadas em razão da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O caso segue sob investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia