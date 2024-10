A Polícia Militar de Minas Gerais encontrou drogas em uma caixa de papelão e levou dois suspeitos para a delegacia de Mantena, no Vale do Rio Doce, nesta sexta-feira (18/10). Os policiais estavam patrulhando o centro de Mendes Pimentel, também na região do Vale do Rio Doce, quando avistaram um carro dirigido por um homem que já era conhecido por envolvimento com tráfico de drogas.





Segundo a Polícia Militar, quando a viatura se aproximou do carro, o homem mostrou “certos nervosismos” e acelerou o veículo. Os policiais acharam que isso era uma tentativa de escapar de uma possível abordagem.





Diante da possível fuga, a equipe de policiais fez uma volta e começou a seguir o carro, que, em determinado momento, desapareceu da vista. Cerca de 4 km depois, conseguiram alcançar o veículo e realizaram a abordagem. A princípio, não encontraram nada com os ocupantes.









No entanto, ao perguntar a um dos ocupantes se havia algo ilegal dentro do carro, ele respondeu que “sim” e que tinha cerca de um quilo de maconha. Com isso, os policiais fizeram uma busca no interior do veículo.





Os policiais encontraram uma caixa de papelão no assoalho do carro, ao lado do passageiro, com quatro tabletes grandes de maconha e mais 2 pedaços menores, além de uma balança branca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O passageiro do carro disse que as drogas pertenciam aos dois. Com isso, eles foram presos em flagrante, e o material foi levado para a delegacia de plantão em Mantena, no Vale do Rio Doce.