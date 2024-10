Um homem de 50 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma criança, filha de seus amigos, foi preso nesta quinta-feira (17/10) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O crime aconteceu em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e teria sido cometido contra uma menina de 10 anos.

O caso chegou ao conhecimento da PCMG no último dia 8, quando a mãe compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Juatuba e informou que a filha teria confidenciado à madrinha os abusos. A polícia apurou que os crimes sexuais aconteciam desde que a vítima tinha 8 anos.

A equipe de investigadores teve acesso ao celular da menina e extraiu conteúdos que apontaram a prática do abuso sexual. “O suspeito mantinha conversas secretas com a criança via aplicativo de mensagem, promovendo chantagem emocional para receber fotos íntimas”, informou a PCMG.

Além da prisão, os policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão e recolheram equipamentos eletrônicos, dentre eles computador, pen drives e celulares, a fim de subsidiar a continuidade das investigações.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

