Um assessor do gabinete do prefeito de Araguari foi preso acusado de estuprar uma menina de 7 anos. A vítima é filha da enteada do suspeito. A Prefeitura da cidade do Triângulo Mineiro exonerou o servidor nessa quinta-feira (17/10).

O homem tem 68 anos e, como o caso está sob segredo de Justiça, poucas informações foram divulgadas. O que se sabe é que o crime teria ocorrido na terça-feira (15/10).

A mãe da menina foi quem percebeu sinais de abuso e confirmou com a vítima que houve o ocorrido, avisando a Polícia Militar (PM). A criança passava a semana na casa da avó.

O assessor municipal foi preso em flagrante pelos militares, e a prisão foi ratificada pela Polícia Civil.

Por meio de nota, a Prefeitura de Araguari informou sobre a exoneração e lamentou o caso. “Diante da gravidade e relevância, a prefeitura decidiu exonerar o servidor. O Governo Municipal reitera seu compromisso com os direitos humanos e reafirma que nenhuma forma de violência deve ser tolerada.”

A nota segue dizendo que “o julgamento e condenação, caso ocorram, cabem ao poder judiciário. A prefeitura municipal de Araguari, assim como toda a sociedade, espera que a justiça trate o caso com o devido rigor da lei.”