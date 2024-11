Homem sequestra o filho de 4 anos e ameaça causar acidente no Norte de Minas

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante depois de sequestrar o próprio filho, de 4 anos, e ameaçar provocar um acidente como retaliação a uma briga com a ex-companheira, mãe da criança. A ocorrência foi registrada no domingo (3/11) em Pirapora, no Norte de Minas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, durante a fuga de carro, o homem enviou mensagens de texto e vídeos para a mãe do menino, em que ameaça causar um acidente grave. Em uma das mensagens, ele teria dito que o ato seria uma forma de vingança à mulher, com quem vinha enfrentando problemas de relacionamento.

O plano do homem foi interrompido pela Polícia Militar (PM), que conseguiu interceptá-lo enquanto ele estava em trânsito na BR-365, ainda com a criança no banco de trás. O garoto, que não sofreu ferimentos, foi devolvido à guarda da mãe.

O suspeito foi detido e levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo sequestro e pela ameaça à vida do filho. No entanto, após pagar fiança, foi liberado.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que foi solicitada uma medida protetiva para assegurar a segurança do menino e que o pai será investigado.