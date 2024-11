Uma família foi atacada e o pai foi morto a tiros no fim da noite dessa segunda-feira (4/11), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Mãe e o filho de 6 anos também foram baleados. O caso, inicialmente, é investigado como execução, mas os assassinos e a motivação são desconhecidos.

A emboscada aconteceu no Bairro Pacaembu, setor Norte da cidade. A família chegava de uma festa de aniversário no condomínio em que morava. Estavam no veículo o casal, ambos de 38 anos, e os filhos: uma jovem de 18 anos e um menino de seis anos.

Segundo relatos feitos à Polícia Militar (PMMG), dois homens em uma moto abordaram a família antes que eles tivessem a chance de entrar no condomínio.

O garupa atirou pelo menos cinco vezes no veículo, acertando principalmente o motorista. Ele tentou fugir para longe do carro e caiu um pouco mais à frente.

Como o carro não tinha o freio de mão puxado, o automóvel desceu alguns metros antes de parar. A esposa, baleada, tentou correr, mas não conseguiu, pois tinha a perna ferida. Ela caiu no asfalto.

O filho mais jovem também foi ferido em uma das pernas, mas de raspão. A moça não teve ferimentos. Os criminosos fugiram.

Tanto a mulher quanto a criança foram encaminhados ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia por policiais militares.

Acerto de contas

Os policiais que atenderam ao chamado acreditam se tratar de um caso de execução, pois além dos atiradores não terem anunciado nenhum roubo, o homem baleado tem passagens pelo sistema policial.

Contudo, ainda não existem informações confirmadas sobre ameaças contra ele.