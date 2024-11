Dois mineiros, naturais de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e Caratinga, no Vale do Rio Doce, morreram após capotamento de uma caminhonete, no último sábado (2/11), na Rota 495, em Methuen, Massachusetts, nos Estados Unidos.





Uma testemunha declarou que a caminhonete, que transportava quatro mineiros, sendo dois de Caratinga, um de Governador Valadares e um de Uberaba, capotou e bateu em uma árvore após ser violentamente atingida na traseira por um carro, conduzido por uma americana de 26 anos. Ela estaria sob efeito de bebidas alcoólicas e teria sido presa.





Kenny Roberto Milanez, de 41 anos, de Uberaba, e Celso Glayson Dias, de 37 anos, de Dom Modesto, distrito de Caratinga, morreram devido ao impacto. Já os dois sobreviventes são Tiago Silvério e Bruno Viana.





Ainda conforme relato da testemunha, Bruno foi socorrido em estado mais crítico, segue internado em hospital da região, mas não corre risco de morrer. Tiago também foi levado para o hospital, mas já recebeu alta.





Parentes de Kenny Milanez foram procurados, mas não responderam até o momento. O espaço segue aberto.

