No Santa Inês, em BH, uma árvore de grande porte caiu e ficou apoiada na fiação da rede elétrica

Entre o início da tarde de sexta-feira (8/11) e sábado (9/11), 16 árvores caíram em BH e na Região Metropolitana e oito foram encontradas com risco iminente de queda por consequência da chuva. As informações são do Corpo de Bombeiros (CBMMG).

Em uma das ocorrências nesta manhã, os militares estiveram na Avenida Contagem, no Bairro Santa Inês, Região Leste de Belo Horizonte, onde uma árvore de grande porte caiu e ficou apoiada na fiação da rede elétrica.



Havia o risco de terminar de cair e atingir o muro de uma casa. Alguns fios se partiram e o cuidado dos bombeiros foi para também evitar eletrocussão de quem viesse a transitar no local.



Outra árvore caiu na Avenida Teotônio Parreiras, em Betim. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h40 da manhã deste sábado, e uma guarnição realizou o corte da árvore, de grande porte, que obstruiu completamente a via.





Mais quedas ocorreram na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Bairro Glória, na Rua Inconfidentes, no Bairro Vila Recreio, e na Rua Onze de Novembro, em São Sebastião das Águas Claras (Macacos), distrito de Nova Lima.





Segundo os militares, as árvores caídas foram cortadas, ao longo das últimas horas, por ordem de prioridade.