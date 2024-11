Depois de enfrentar Ciências Humanas e Linguagens na última prova, mais de quatro milhões de estudantes brasileiros se preparam para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece no próximo domingo (10/11). Agora, é o momento de se concentrar nos cadernos de Ciências da Natureza – com Biologia, Física e Química – e Matemática. Pensando nisso, o Estado de Minas reuniu tudo de mais importante para ninguém ficar perdido às vésperas do exame.

Segundo um balanço divulgado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, o número de candidatos que não se apresentaram no primeiro dia caiu de 28,1%, em 2023, para 26,6%, neste ano. Só em Minas Gerais, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foram cerca de 393 mil inscritos.

Local de prova





O local é o mesmo do primeiro dia e não pode ser alterado, mas, caso queira confirmar onde deve realizar a prova, acesse o “Cartão de Confirmação de Inscrição”, disponível na “Página do Participante” no site oficial do Inep (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/), com o login único da plataforma gov.br.

Apesar de o documento não ser obrigatório, o Inep recomenda que ele seja levado nos dias de exame.

Vai chover?

No domingo, segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, os termômetros podem variar entre 18°C e 27°C, com céu nublado a parcialmente nublado e chuvas isoladas ao longo do dia. A umidade relativa do ar ficará em torno de 60% à tarde.

O que levar?

Alguns itens são indispensáveis nos dias de prova:

Documento de identificação original e com foto (caso o RG tenha sido roubado, o candidato deve levar o Boletim de Ocorrência no dia da prova).

Caneta, obrigatoriamente preta e fabricada em material transparente.

Lanches e roupas

É preciso se organizar, pois o tempo de prova é longo. No primeiro dia, foram cinco horas e meia de duração; neste domingo, serão cinco.

É permitida a entrada dos candidatos com lanches e água, desde que em garrafa transparente e sem rótulo. A recomendação é de comidas leves e de fácil manuseio. Quanto à vestimenta, o edital do Enem não traz nenhuma restrição ou proibição. A recomendação é de trajes leves e confortáveis.

O que não pode levar?

Alguns itens não são permitidos na sala de prova:

Óculos escuros, boné, chapéu, tiaras, gorros e qualquer outro acessório na cabeça.

Material escolar, como lápis e borracha.

Calculadora, agenda eletrônica, tablet, iPod, gravador, pen drive, smartwatch, receptores e transmissores de dados e mensagens.

Celular

O uso de aparelhos eletrônicos é proibido, mas o candidato pode levá-los. Durante o exame, o aparelho será embalado pelo fiscal.

Fique atento! É fundamental que o candidato coloque o celular no modo silencioso ou o desligue antes de entregá-lo ao fiscal, pois, se o dispositivo emitir qualquer som durante a prova, a consequência será a desclassificação.

Horários

Todo ano, as expectativas são grandes para os famosos "atrasados do Enem". Os participantes têm uma hora para acessar os locais de prova. Para não fazer parte desse grupo, preste atenção aos horários:

Os portões são abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília).

A partir das 13h (horário de Brasília), a ida ao banheiro será permitida, desde que o participante esteja acompanhado do fiscal.

O exame começa às 13h30.

O candidato pode sair sem o caderno de questões a partir das 15h30. A saída com o caderno de questões só será permitida a partir das 18h.

O término da prova será às 18h30.

Trânsito





Para atender aos usuários que farão o exame em Belo Horizonte, haverá um plano gratuito de viagens nas bicicletas elétricas da capital e o acréscimo de 367 viagens de ônibus no dia da prova. Serão reforçados os horários de 50 linhas do transporte coletivo, sendo 48 convencionais e 2 suplementares. Já os trens do Metrô BH terão um intervalo de 10 minutos entre 10h30 e 13h.

Declaração de comparecimento

O Inep disponibilizará a Declaração de Comparecimento no endereço enem.inep.gov.br/participante. O participante interessado deverá apresentar, antes de ingressar na sala, a declaração impressa para confirmar sua presença no exame e, posteriormente, guardá-la no envelope porta-objetos. O Inep não a disponibilizará após a aplicação das provas.

Ausência e reaplicação





O não comparecimento às provas caracterizará ausência do participante, não havendo segunda oportunidade para a realização das provas. No entanto, é possível pedir a reaplicação em casos específicos.

O participante que alegar indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação e não concluir as provas, ou se ausentar da sala, não poderá solicitar a reaplicação. Já o candidato afetado por problemas logísticos durante a aplicação ou acometido por uma doença infectocontagiosa listada no edital poderá solicitar a reaplicação do exame por meio da Página do Participante. Os casos serão julgados individualmente pelo Inep.

Participantes treineiros

Ser treineiro no Enem é uma opção para quem ainda não concluiu o ensino médio, mas gostaria de entender como funciona o exame. A diferença está na divulgação dos resultados, que, por serem para fins de autoavaliação de conhecimentos, são divulgados apenas 60 dias após o resultado oficial.

Quando saem o gabarito e as notas?

Segundo o edital, o gabarito oficial será divulgado em 20 de novembro. Já o resultado será divulgado em 13 de janeiro de 2025, na Página do Participante do Inep.