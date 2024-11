BH não terá ônibus gratuito, mas contará com a ampliação das linhas do transporte público

Belo Horizonte, ao contrário de outras capitais, não terá ônibus gratuito no dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos próximos domingos – dias 3 e 10 deste mês. Entretanto, o quadro de horários de 50 linhas do transporte público será ampliado para os 71.970 estudantes que se inscreveram na cidade mineira. No total, serão 367 viagens a mais.

Municípios como Campo Grande (MS), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR) e Vitória (ES), além de São Paulo (SO), Palmas (TO) e Maceió (AL), que já oferecem tarifa zero aos domingos, terão transporte gratuito.





As linhas reforçadas atendem aos locais de maior concentração de candidatos, como universidades e centros universitários. Entre elas, estão algumas que não costumam operar aos domingos, como a 205 (Metrô Calafate / Buritis), S21 (Dom Cabral / BH Shopping) e a S92 (Esplanada / Buritis).





Confira aqui o quadro completo ou consulte no portal da prefeitura pela descrição “domingo Enem”.





Consultada sobre o porquê da falta de gratuidade do coletivo no dia do exame, a PBH apenas reforçou, sem explicações, que “não haverá transporte gratuito em Belo Horizonte nos dias de provas do Enem”.

Operações de trânsito

Segundo a BHtrans, não há desvios programados, mas, caso aconteçam, não serão significativos. Nos locais de prova, haverá monitoramento do trânsito e operação do tráfego pelos agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHtrans, Polícia Militar e Guarda Municipal) e faixas informativas.





Em locais de maior concentração, serão realizadas operações especiais, priorizando a chegada dos candidatos, impedindo o fechamento de cruzamentos, auxílio a pedestres nas travessias e orientação para motoristas sobre quais locais são permitidos ou não estacionar.





Os eventos “A Rua é Nossa” – que disponibiliza vias urbanas para práticas esportivas e atividades físicas – estarão suspensos nos domingos de Enem.





Bike elétrica de graça





Estações de bicicletas elétricas em Belo Horizonte vão oferecer plano gratuito de viagens nos dias do Enem.

Para utilizar o benefício, é preciso realizar o cadastro on-line no site www.estacio.br/carona-estacio. Após o preenchimento, o usuário receberá um código por SMS para ser utilizado no aplicativo “Tembici”, disponível na Apple Store e Google Play.

O cupom dará direito a um plano diário com duas viagens de até 120 minutos cada. No momento da compra, aparecerá um custo, mas a quantia será zerada quando o cupom for inserido.