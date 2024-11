Em apenas dez dias, a Região Centro-Sul de Belo Horizonte registrou metade do volume de chuva esperado para todo o mês de novembro, com 118 milímetros. A Região Oeste é a segunda com o maior volume de chuva até agora, com 43,4% do esperado, ou seja, 102,4 milímetros.





As regiões Norte e Nordeste são as regionais com o menor acumulado de chuva até o momento, com 20,8% e 26,3% respectivamente, ou 49 e 62 milímetros. A média climatológica do mês de novembro em Belo Horizonte é de 236 milímetros, segundo a Defesa Civil. Veja a lista completa:





Acumulado de chuvas no mês de Novembro*





Barreiro: 79,3 (33,6%)

Centro Sul: 118 (50%)

Leste: 97,8 (41,4%)

Nordeste: 62 (26,3%)

Noroeste: 90,6 38,4%)

Norte: 49 (20,8%)

Oeste: 102,4 (43,4%)

Pampulha: 68,2 (28,9%)

Venda Nova: 66,6 (28,2%)





Válido até 5h30 dia 10/11/2024*





Previsão do tempo

Após um sábado de precipitações intensas, o domingo (10/11) terá chuva em menor volume, mas não livre de riscos. Até as 10h, Belo Horizonte e outras 750 cidades mineiras estão sob alerta laranja de chuvas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Inmet prevê um dia com sol entre nuvens, além de pancadas rápidas de chuva durante o dia, principalmente à tarde. À noite, o tempo deve ficar mais firme, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Os termômetros devem marcar uma mínima de 18°C e máxima de 27°C, enquanto a umidade relativa do ar deve ficar em torno dos 60% à tarde.

Risco de desabamentos

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu nesse sábado (9/11) alerta de risco geológico forte nas regionais Noroeste e Oeste e moderado nas regionais Barreiro, Centro-sul, Leste e Pampulha, válido até segunda-feira (11/11). A situação é provocada pelas precipitações registradas nas últimas horas e a previsão de novas chuvas na cidade.

O órgão recomenda atenção ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Entre os sinais de que deslizamentos podem acontecer, estão: trincas nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de poste ou árvores, muros e paredes estufados e estalos.