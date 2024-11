A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu neste sábado (9/11) alerta de risco geológico forte nas regionais Noroeste e Oeste e moderado nas regionais Barreiro, Centro-sul, Leste e Pampulha, válido até essa segunda-feira (11/11). A situação é provocada pelas precipitações registradas nas últimas horas e a previsão de novas chuvas na cidade.



Segundo a Defesa Civil, o domingo na capital será de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas ao longo do dia. Os termômetros devem oscilar entre 16°C e 27°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60%, à tarde.



O órgão recomenda atenção ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Entre os sinais de que deslizamentos podem acontecer, estão: trincas nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de poste ou árvores, muros e paredes estufados e estalos.



Diante de alguns desses sinais, a orientação é sair imediatamente do imóvel, ligar para a Defesa Civil (199) e, em caso de emergência, acionar o Corpo de Bombeiros Militar (193).



Árvores



Entre as tardes desta sexta-feira (8/11) e deste sábado, 16 árvores caíram em BH e na Região Metropolitana, e oito foram encontradas com risco iminente de queda, em virtude da chuva, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.



Em uma das ocorrências nesta manhã, os militares estiveram na Avenida Contagem, no Bairro Santa Inês, Região Leste de Belo Horizonte, onde uma árvore de grande porte caiu e ficou apoiada na fiação da rede elétrica.



Havia o risco de terminar de cair e atingir o muro de uma casa. Alguns fios se partiram e o cuidado dos Bombeiros foi para também evitar eletrocussão de quem viesse a transitar no local.



Outra árvore caiu na Avenida Teotônio Parreiras, em Betim. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h40 deste sábado, e uma guarnição realizou o corte da árvore, de grande porte, que obstruiu completamente a via. Uma árvore também caiu na Avenida Teresa Cristina, no Prado, e atingiu um ônibus. Os passageiros conseguiram sair do coletivo, e ninguém se feriu.

Mais quedas ocorreram na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Bairro Glória, na Rua Inconfidentes, no Bairro Vila Recreio, e na Rua Onze de Novembro, em São Sebastião das Águas Claras (Macacos), distrito de Nova Lima.



Segundo os Bombeiros, as árvores caídas foram cortadas por ordem de prioridade. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) emitiu nota em que informa que "monitora as árvores da capital e os serviços de podas e supressões são realizados durante todo o ano".



Acumulado

A Defesa Civil divulgou o volume acumulado de chuvas deste sábado, até às 17h, e o total de precipitação em novembro, até 17h deste sábado, nas nove regionais de Belo Horizonte. A média climatológica de novembro, para referência, é de 236 milímetros de chuva.





Acumulado de chuvas (mm) em 9/11, até às 17h:





- Barreiro: 40,5 (17%)



- Centro Sul: 56,4 (24%)



- Leste: 50,6 (21%)



- Nordeste: 44,8 (19%)



- Noroeste: 64,2 (27%)



- Norte: 31,6 (13%)



- Oeste: 65,4 (28%)



- Pampulha: 47,8 (20%)



- Venda Nova: 34,5 (15%)





Acumulado de chuvas (mm) em novembro até 17h de 9/11:





- Barreiro: 71,9 (31%)



- Centro Sul: 107,8 (46%)



- Leste: 88,0 (37%)



- Nordeste: 61,8 (26%)



- Noroeste: 85,8 (36%)



- Norte: 46,4 (20%)



- Oeste: 89,2 (38%)



- Pampulha: 65,6 (28%)



- Venda Nova: 63,4 (27%)





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte (Estações Hidrometeorológicas PBH)





Emissão de alertas



Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp da Defesa Civil.



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, é preciso enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua de residência para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



Pelas redes sociais, os alertas são divulgados no Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia