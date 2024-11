Terreiro do pai de santo preso

Após denúncia de 10 vítimas, um homem que se apresentava como pai de santo foi preso por estupro de crianças e adolescentes, nessa terça-feira (12/11), em Santa Juliana, no Alto Paranaíba. Outro homem, que estaria ligado ao suspeito, foi detido. Ele usava sua posição como líder religioso para induzir as vítimas em rituais sexuais com o consumo de bebidas alcoólicas.





As crianças e adolescentes tinham de 6 a 18 anos, e o número pode ser maior que o grupo que procurou a Polícia Militar para fazer as denúncias. Eram tanto meninas quanto meninos.

O pai de santo, de 31 anos, é responsável por um terreiro de umbanda no Bairro Novo Horizonte. As dez denunciantes afirmaram que o homem promovia encontros, durante os quais realizava rituais religiosos sob o pretexto de tratamento de traumas, troca de energia e cirurgia espiritual, aproveitando-se das vítimas.





As vítimas eram alcoolizadas, e o homem se dizia possuído por uma entidade espiritual. Um quarto era usado para os estupros, na maior parte das vezes, em um sofá.

Há relatos de estupros coletivos, e um homem de 22 anos também foi detido. Ele teria confessado aos policiais as relações sexuais com frequentadoras do terreiro. O pai de santo ficou em silêncio.

Outras três pessoas que estariam envolvidas e foram citadas pelas vítimas não puderam ser formalmente identificadas.

A Polícia Civil apura os abusos, e o caso segue em sigilo.