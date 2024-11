Uma tragédia abalou Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira, nessa terça-feira (12/11). Um menino de oito anos morreu após sofrer queimaduras em 70% do corpo durante um incêndio que atingiu sua casa, no Bairro Colônia. Quando as chamas começaram, a criança estava sozinha, enquanto o pai, de 54 anos, havia saído para ir ao dentista, em um local próximo da casa onde morava com o filho.



De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), quando chegaram ao local, vizinhos tentavam apagar o fogo com mangueiras - um deles se feriu e foi levado para o hospital, onde passa bem. A corporação informou que o imóvel ficou com danos estruturais, como trincas e rachaduras. Os bombeiros pediram para que ninguém acesse o local antes da avaliação de um engenheiro.

Segundo o relato do pai à Polícia Militar (PMMG), ele se ausentou por cerca de 30 minutos para ir ao dentista. No entanto, foi detido sob suspeita de abandono de incapaz, já que deixou o filho desacompanhado em casa. A criança chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Santa Isabel, em Ubá, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu na madrugada desta quarta-feira (13).



Até o momento, o Corpo de Bombeiros não divulgou informações sobre a causa do incêndio. A Polícia Civil está investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do caso.

