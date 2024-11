Imunizantes contra a dengue estão disponíveis nos 153 centros de saúde de Belo Horizonte e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante





A cobertura vacinal contra a dengue em Belo Horizonte continua baixa. De acordo com a prefeitura da capital, apenas 31,3% do público-alvo, que totaliza 223 mil pessoas, recebeu, pelo menos, a primeira dose do imunizante. Esse número representa 69,6 mil crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos, que integram o grupo. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de, pelo menos, 90%. Os imunizantes estão disponíveis nos 153 centros de saúde e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Os endereços e os horários de funcionamento podem ser verificados no portal da Prefeitura.





O desafio é ainda maior quando se analisa a quantidade de pessoas que retornaram aos postos de saúde para completar o esquema vacinal com a segunda dose da vacina Qdenga. Segundo a administração municipal, até o momento, aproximadamente 23,6 mil pessoas receberam o reforço do imunizante, o que representa 10,62% do público.





Entre as crianças de 6 e 7 anos, especificamente, a situação, conforme a Prefeitura de Belo Horizonte, é ainda mais preocupante. Considerando a faixa etária de 6 anos, a cobertura da primeira dose está em 12% e a da segunda dose em 0,15%. Já para as crianças de 7 anos, o índice está em 10,9% e 0,14%, respectivamente.





Vacinação contra a dengue





O esquema vacinal da Qdenga é composto por duas doses, que devem ser aplicadas em um intervalo de três meses. A orientação para quem teve diagnóstico recente de dengue é aguardar seis meses após o início dos sintomas para iniciar o esquema vacinal contra a doença.

Caso a pessoa tenha dengue após o recebimento da primeira dose, não há alteração no intervalo entre as aplicações, desde que a segunda dose não seja aplicada em um período inferior a 30 dias após o início da doença.





Campanha de imunização





Para garantir a proteção contra a dengue para o público convocado, o município segue com a Campanha de Multivacinação. Além da vacina contra a arbovirose, também estão disponíveis diversos imunizantes, como rotavírus, poliomielite, meningocócica ACWY, pneumocócica 10 e hepatites A e B.

Lembrando que é obrigatória a apresentação da caderneta de vacinação e que é necessário que os pais ou responsáveis apresentem documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço residencial para o devido registro.