A equipe do Globocop, da "TV Globo de Minas", teve que realizar um pouso de emergência após um pombo atingir a aeronave. O incidente aconteceu durante a transmissão ao vivo do "MG1" desta quarta-feira (13/11).





Um vídeo compartilhado nas mídias sociais mostra o momento em que a ave atinge o helicóptero, balançando-o. O repórter Lucas França, que dava informações sobre o trânsito, ficou assustado. Confira:





Repórter tranquiliza espectadores





Aline Aguiar, apresentadora do telejornal, esclareceu a situação: “Nós estávamos conversando com o Lucas Franco no Globocop, ele precisou interromper a informação. É que um pombo bateu no Globocop e, por segurança, a equipe precisou fazer um pouso. Já pousaram. Está tudo bem, está todo mundo bem”.

Lucas também falou sobre situação no X, antigo Twitter. O jornalista disse que a equipe da aeronave está bem e conseguiram realizar o pouso em segurança.