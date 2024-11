Um avião cargueiro da empresa Total Cargo pegou fogo enquanto fazia um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, na madrugada deste sábado (9/11).

O incidente ocorreu por volta das 2h, após a aeronave, um Boeing 737-4Q8 (SF), iniciar o pouso forçado na pista principal do aeroporto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três veículos da brigada de incêndio do aeroporto e cinco viaturas adicionais da corporação foram acionados para combater as chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido. Por volta das 7h, o trabalho de rescaldo já estava em andamento, com os bombeiros removendo a carga do avião e garantindo que o fogo fosse totalmente extinto.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi notificado e informou que iniciará uma investigação para apurar as causas do incêndio e do pouso de emergência.

Segundo a administração do aeroporto, a aeronave estava com a documentação em situação regular.

Incidente depois de momentos de pânico

O pouso de emergência com fogo ocorreu apenas algumas horas depois que o aeroporto de Guarulhos retornou à normalidade, após a paralisação temporária das operações devido a um tiroteio nas proximidades da área de carga, que resultou na morte de um indivíduo.

O corretor de imóveis Antônio Vinicius Lopes Gritzbach foi morto por membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que dispararam cerca de 30 tiros enquanto o homem desembarcava no aeroporto com a namorada ao voltar de Maceió.

A situação levou ao bloqueio da ala oeste do Terminal 2 por mais de cinco horas. O acesso à área foi fechado para passageiros e veículos até às 21h30, quando a liberação ocorreu depois da remoção do corpo.