Vinicius Gritzbach foi morto a tiros no Aeroporto de Guarulhos

O empresário Vinicius Gritzbach foi morto em um tiroteio no Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos, nesta sexta-feira (8). De acordo com o repórter Marcelo Moreira, da Band, o ataque teria sido uma execução ligada ao crime organizado, após Gritzbach delatar esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo a facção criminosa PCC.

Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), Gritzbach teria exposto informações de dois integrantes do PCC, Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, e Antônio Corona Neto, o Sem Sangue, motorista de Anselmo. Na denúncia, o MPSP ainda diz que o empresário mantinha negócios na área de bitcoins e criptomoedas.

O crime ocorreu quando o empresário estava prestes a embarcar para uma viagem internacional. A ação gerou pânico entre passageiros, e a polícia agora busca os responsáveis. As investigações apontam que Gritzbach, em suas delações, revelou nomes e detalhes sobre atividades ilícitas, o que pode ter motivado o ataque.