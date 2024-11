Um homem morreu e ao menos outras duas pessoas foram atingidas por tiros no terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande SP, na tarde desta sexta-feira (8).

Segundo informações da polícia, o homem assassinado é o corretor de imóveis Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, que e teria sido morto por vingança pela facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Como mostrou a Folha de S.Paulo, Gritzbach entregou ao Ministério Público de São Paulo, documentos, como contratos, comprovantes de pagamento e prints de conversas no WhatsApp, uma suposta participação de criminosos do PCC na contratação de jogadores da elite do futebol brasileiro e mundial.

O material foi entregue por ele dentro de um acordo de delação premiada firmado com promotores paulistas e homologado pela Justiça de São Paulo em abril deste ano.

Não foi confirmado se a vítima estaria embarcando ou desembarcando no aeroporto.De acordo com a Policia Militar, a corporação foi chamada por volta das 16h10. Foram enviadas viaturas da PM, do Samu e do Corpo de Bombeiros ao local.

Vídeos gravados por celular mostram uma pessoa caída na área de parada de veículos para desembarque, de pessoas correndo dentro do aeroporto e de uma outra vítima caída, também na parte interna, sendo socorrida. Uma terceira vítima estaria próxima às portas, também do lado externo.