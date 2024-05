As investigações apontam a rota utilizada para o escoamento da droga vinda do Amazonas até o Rio de Janeiro

A Polícia Civil realiza, nesta terça-feira (21), megaoperação para cumprir 113 mandados de busca e apreensão contra um esquema de lavagem de dinheiro de traficantes de drogas do Comando Vermelho.

De acordo com investigações, criminosos ligados ao Comando Vermelho, em parceria com uma das facções do Amazonas (CVAM), utilizariam empresas laranjas para financiar a compra de armas e munições. As investigações financeiras apuraram que, em um período de dois anos, a organização movimentou aproximadamente R$ 30 milhões em recursos ilícitos.

As investigações, que contaram com o apoio do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cifra), apontam que a rota utilizada para o escoamento da droga vinda do Amazonas até o Rio de Janeiro serve, em sentido contrário, para o fluxo de dinheiro do comprador atacadista para o seu fornecedor, evidenciando o grande esquema de fornecimento e pagamento da droga vendida tanto no morro quanto no asfalto.

Para tentar esconder a origem do dinheiro, o Comando Vermelho realiza pagamentos de forma pulverizada a diversas pessoas interpostas. Entre elas, um frigorífico no Amazonas, pertencente a um ex-prefeito de um município daquele estado, que teve o mandato cassado por abuso de poder econômico.

No Rio Comprido, moradores acordaram assustados com o intenso tiroteio entre policiais e traficantes na comunidade do Fallet. Na chegada dos agentes, bandidos atiraram em direção às viaturas, mas ainda não há informações de feridos.

Mandados também são cumpridos em Ipanema, Arpoador, Copacabana, Barra da Tijuca, Catete, Recreio; e do estado do Rio de Janeiro, como Cabo Frio e Búzios.