A jovem Kamilla Mathielo está prestes a concluir seu curso de Medicina na Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Espírito Santo, e fez a tradicional sessão de fotos para se preparar para sua formatura. Para deixar o momento ainda mais feliz, ela resolveu levar uma pessoa, quer dizer, um animal especial: Aurora, sua gatinha de estimação.





Ela compartilhou o momento nas redes sociais, que teve direito a beca e a capelo para os dois formandos. “Eu só queria eternizar o momento com ela", escreveu na legenda. O resultado são fotos em que a gatinha esbanja carisma e rouba a cena. A postagem tem quase 1 milhão de visualizações.





A ideia, claro, chamou atenção dos internautas. “A gata: a partir de agora você me chama de senhora", comentou um perfil. "Márcia, como eu me formei sem ter estudado", disse outro. “As fotos de formatura mais lindas que já vi. As duas ficaram lindas”, escreveu um terceiro.











Kamilla não é a primeira a levar seu felino para o momento especial da graduação. Em 2021, a jovem carioca Tainá Brilhante levou seu gato Tigrão para suas fotos de formatura.





Na ocasião, ela compartilhou um clique do momento e disse que o gato tinha se tornado um "profissional da Arquitetura e Urbanismo". Além disso, para comprovar que ele fez para merecer o título, ela também compartilhou uma foto de Tigrão ao seu lado durante os estudos.











“Há 10 anos escravizo essa humana, eu era remelento de rua, essa família me tirou da raparigagem, cortaram meus bagos, me obrigaram a estudar e agora estou me formando em Arquitetura e Urbanismo. Meu plano sempre foi dominar o mundo, não sei como essa faculdade vai me ajudar, mas não podia recusar os estudos e parecer ingrato. Em anexo, fotos que comprovam a veracidade dos meus estudos, foram muitas madrugadas de projeto”, escreveu em um grupo de Facebook.