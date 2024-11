Um cachorro é o responsável por dar as boas-vindas aos hóspedes do Hotel Grand Mercure Recife, localizado na capital pernambucana. Xodó chegou à hospedagem no ano passado, quando foi adotado pelos funcionários do hotel. O carisma era tanto, que ele logo foi “contratado” como parte da equipe.





Com direito a uniforme e crachá, o cão é figurinha carimbada na recepção do hotel, como mostra um vídeo que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o “AUfitrião” aparece recebendo os visitantes e conquistando quem passa pelo hall do hotel.





Xodó apareceu na entrada do hotel durante um final de semana chuvoso. Quando foi encontrado por seus colegas de trabalho, recebeu água, comida e muito carinho. Ele logo começou a aparecer com mais frequência, até que resolveu ficar de vez. Foi então que a equipe fez uma votação para a escolha do nome.











Hoje, o cãozinho se acostumou a viver no hotel, sendo querido por funcionários e hóspedes. Além do carinho, ele também recebe os outros cuidados necessários para seu bem-estar, como acompanhamento veterinário. Os funcionários se revezam nas tarefas de cuidados de Xodó, como banhos e alimentação.







Ele também já tem um espaço separado no balcão. A jornada de trabalho inclui, cochilos, passeios, pausa para água e petiscos. O cão também tem uma gaveta separada para guardar cartinhas e presentes que recebe, especialmente das crianças que se hospedam no hotel.