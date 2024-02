O animal não queria arredar as patas e só saiu com um pedaço de pão

Por esta os passageiros do ônibus que saiu do Rio de Janeiro na madrugada desta sexta em direção a Belo Horizonte não esperavam. Por causa da 'invasão' de um cachorro de raça não definida foi preciso quase uma força-tarefa para tirar o animal do veículo.

Ninguém viu quando o animal entrou no ônibus numa parada em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e subiu pela escada até o segundo piso do veículo.

O motorista tentou laçá-lo com um cinto, mas não conseguiu. O animal não queria arredar as patas até que alguém do restaurante da parada trouxe um belo pedaço de pão ao qual ele não resistiu.

Mesmo assim, ele ainda tentou embarcar novamente no ônibus, mas ficou mesmo foi pelo meio do caminho.