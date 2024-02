Belo Horizonte registrou fortes chuvas nas últimas horas e, com isso, a Defesa Civil emitiu, na manhã desta sexta-feira (23/2), um alerta de risco geológico forte para quatro regionais. Até sábado (24/2), as regiões Leste, Centro-Sul, Oeste e Barreiro se encontram nesta situação.

As regionais Nordeste e Noroeste estão em risco geológico moderado, enquanto Venda Nova, Norte e Pampulha não receberam o alerta. A capital também está em alerta para chuva forte de 40 a 60 mm até 8h de amanhã.

Ao todo, cinco regionais de BH já superaram a média de chuva de fevereiro, que é de 177,7 mm. A chuva constante desde o início da semana, contribuiu para o número de acumulado subir bastante nas regiões.

Leia também: Cidade de MG registra o maior volume de chuva do país nas últimas 24 horas



As regionais Centro-Sul e Pampulha já haviam superado a média de chuva do mês no início desta semana. Segundo balanço da Defesa Civil, divulgado nesta sexta (23), as regiões do Barreiro, Leste, Nordeste, Noroeste e Oeste também ultrapassaram a marca. Assim, apenas Venda Nova e Norte estão dentro do esperado para fevereiro.

Acumulado de chuvas (mm) para fevereiro até 23/02/2024:

Barreiro: 178,8 mm (100,6%)

Centro Sul: 239,0 mm (134,5%)

Leste: 188,6 mm (106,1%)

Nordeste: 179,4 mm (101,0%)

Noroeste: 184,8 mm (104,0%)

Norte: 133.4 mm (75,1%)

Oeste: 191,8 mm (107,9%)

Pampulha: 201,0 mm (113,1%)

Venda Nova: 147,2 (82,8%)

Média Climatológica fevereiro: 177,7 mm

Sinais que deslizamentos podem acontecer: