Pedro Faria e Edésio Ferreira

Uma árvore de grande porte caiu em cima de um carro na manhã desta sexta-feira (23) no bairro Sion, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Dentro do veículo atingido estava uma família, que ficou cerca de 30 minutos presa no carro devido ao risco de eletrocussão. Os dois adultos e as duas crianças foram retiradas com segurança após a Cemig desligar a rede elétrica e os militares do Corpo de Bombeiros realizarem o resgate. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Com a queda da árvore, a fiação elétrica da rua foi atingida. Um poste caiu e outros dois carros foram atingidos.

Veja as imagens: