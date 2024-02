A previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado com chuvas a qualquer hora, por vezes fortes, nesta sexta-feira (23), em Belo Horizonte.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 19°C, a máxima estimada é de 26°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 70% à tarde na capital mineira.

Por volta das 7h30, as regionais do Barreiro e Oeste estavam com chuva moderada a forte, enquanto as regiões restantes de BH estão sob chuva de intensidade fraca.